Márcio recebe sua chance no Paulista Márcio quer aproveitar a oportunidade como titular no gol do Paulista para provar à diretoria são-paulina que tem condições de ser o sucessor de Rogério Ceni. Depois de passar três anos como terceira opção para o gol do time do São Paulo, ele não pensou duas vezes quando apareceu a chance de ganhar experiência no Paulista. Com a contusão do titular Rafael, chegou a sua hora: enfrenta o Palmeiras, neste sábado, no Palestra Itália. ?Será o jogo mais importante da minha vida. Todos estarão me observando. A diretoria do São Paulo só me viu jogar no time Sub-23. Cheguei aqui pronto para ser titular, mas a oportunidade só apareceu nas quartas-de-final (com a contusão de Rafael). Agora, é abraçar a chance, mostrar meu potencial e, quem sabe, voltar tranqüilo para o São Paulo?, afirmou Márcio. Assim como o meia Aílton e o lateral-direito Thiago, também atletas do São Paulo, o empréstimo de Márcio se encerra no próximo dia 18, data da finalíssima do Paulistão. Depois disso, ele não sabe o que vai acontecer. ?É difícil falar se ficarei para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não teria problemas em ficar porque estou feliz aqui, fiz muitos amigos. Ninguém tem vaidade e a estrutura do clube é muito boa?, elogiou o goleiro.