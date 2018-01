Márcio recusou proposta do Japão O técnico Márcio Bittencourt - que rodada sim, rodada não, se vê ameçado de perder o cargo no Corinthians - revelou nesta quinta-feira que recebeu uma proposta para trabalhar no Japão. ?Eu fui procurado, mas é só especulação?, disse ele, em entrevista à Rádio Jovem Pan. O treinador não disse para qual clube estaria sendo sondado, mas garantiu que não pretende deixar o Corinthians. ?Minha idéia é continuar, até porque, foi só especulação. Um empresário me procurou querendo saber se eu não gostaria de trabalhar lá, mas não tem nada de concreto?, acrescentou. Márcio disse estar mais preocupado é com a montagem da equipe para o clássico diante do São Paulo, dia 7 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Vários jogadores sentiram contusão na partida de ontem contra o Goiás pela Copa Sul-Americana - entre eles, Marcelo Mattos, Tevez e Fabrício - e diz que a prioridade agora é recuperá-los. ?São jogadores importantes, que fazem muita falta e temos de fazer o possível para contar com eles no clássico?, afirmou. Márcio se mostrou satisfeito com o rendimento do time diante do Goiás, apesar do empate (1 a 1). ?Nós jogamos por metas e a nossa meta era passar de fase e isso conseguimos?, avaliou. ROSINEI - Depois de passar um dia e meio internado, o meio-campista Rosinei recebeu alta do Hospital São Luiz, para onde foi encaminhado na noite de terça-feira após sofrer um acidente de carro. O jogador foi submetido a exames de tomografia e não foi constatado nenhum problema neurológico. Liberado, Rosinei deverá voltar ao time no clássico contra o São Paulo.