Márcio Rezende critica falta de apoio Depois de errar num lance decisivo durante o jogo entre Corinthians e Internacional, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, árbitro Márcio Rezende de Freitas criticou nesta terça-feira a CBF e as federações estaduais de futebol. ?O árbitro brasileiro não pode mais estar entregue à sua própria sorte, como sempre o foi?, disse em entrevista à rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Ainda tentando justificar o pênalti não marcado em Tinga e a expulsão do meio-campista do Inter no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no Pacaembu, Márcio Rezende reclamou da falta de auxílio financeiro das entidades, que, segundo ele, não se preocupam em qualificar e capacitar a arbitragem brasileira. ?(O árbitro) Tem que pagar tudo do seu bolso: personal trainer para treinar fisicamente, pagar material, pagar cursos, pagar uma série de coisa. E você vê que a CBF e as federações não se preocupam com os árbitros, em qualificá-los e capacitá-los melhor para que a gente possa minorar realmente esse número de erros?, desabafou Márcio Rezende. Sucesso - Ao fazer um balanço de sua carreira, tendo apitado pouco mais de mil jogos oficiais, Márcio Rezende afirmou que ela ?teve pouquíssimos erros?. ?É uma carreira de muito sucesso, de muita tranqüilidade e poucos erros. Agora, infelizmente, os poucos erros que acontecem, às vezes eles ficam bem marcados?, admitiu Márcio Rezende, que voltou a dizer que ainda não decidiu seu futuro profissional - ele já atingiu a idade limite permitida pela Fifa, de 45 anos. ?Conversei muito ontem em casa com a minha família e vou resolver até o final de semana o que eu faço.? Sobre a ida para o Japão, ele afirmou que a possibilidade de trabalhar lá ?está nas mãos? de Zico. ?Ele é que está fazendo essa conversa, essa interface com a liga japonesa. Está dependendo de um acerto financeiro também?, explicou Márcio Rezende.