Márcio Rezende pode não se aposentar já O árbitro Márcio Rezende de Freitas teve convicção que errou ao assistir pela TV, ontem (20) à noite, o lance em que não marcou pênalti em Tinga e ainda expulsou o meio-campista do Internacional, prejudicando o colorado gaúcho no confronto decisivo contra o Corinthians. Hoje (21), o árbitro disse ao Estado que não poderia revelar, por exigência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o que relatou na súmula após o jogo. Mas destacou que o documento foi elaborado antes que fosse informado do erro pelos jornalistas, ainda no Pacaembu. "O que eu vi em campo e tinha convicção naquele momento foi relatado na súmula que entreguei à Federação Paulista no final do jogo. Hoje, a súmula tem de ser entregue até três horas depois da partida", argumentou. Segundo ele, uma eventual reversão da suspensão automática de Tinga só poderá ser decidida pelo STJD. Márcio, que pediu desculpas pelo erro ao Inter e seus torcedores após a partida, continuava nesta segunda-feira lamentando o lance. "Só com uma câmera de trás consegue-se perceber o toque do Fábio Costa. No final do jogo, nenhum jogador reclamou. Só fui saber depois que eu saí do vestiário". Em Belo Horizonte, onde possui residência e negócios, ele disse que praticamente passou a noite em claro. "Quando eu erro eu fico doente, nem minha mulher me agüenta". Mas afirmou que poderá rever a decisão anunciada de aposentadoria. Após o jogo ele chegou a dizer que iria comunicar à família que aquela foi a última partida de sua carreira. "Eu tinha pensado nisso se tudo ocorresse bem. Seria a última, mas agora não sei". Márcio Rezende disse que recebeu ligações de colegas de arbitragem que lhe prestaram solidariedade. Ele também conversou por telefone com o presidente da Comissão de Árbitros da CBF, Edson Resende, que descartou uma possível punição ao juiz mineiro.