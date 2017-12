Márcio Rezende: ?Se errei, peço desculpa? O árbitro Márcio Rezende de Freitas encerrou neste domingo sua carreira pedindo desculpas ao Inter e a seus torcedores pela expulsão de Tinga em lance de pênalti não marcado aos 28 minutos do segundo tempo. Ele mudou a história do jogo e talvez do campeonato e não é a primeira vez. Em 1995, também no Pacaembu, não deu um gol para o Santos e validou outro do Botafogo na decisão. O time do Rio sagrou-se campeão. ?Vou falar com minha família para nunca mais apitar?, afirmou, na saída do estádio. ?Não queria terminar carreira de mais de 1000 partidas dessa forma. Se errei, peço desculpas pelo que fiz.? Márcio tentou se explicar, não convenceu e foi hostilizado por dirigentes do Inter. Preferiu nada relatar na súmula. ?O Tinga tentou o corte aberto e deixou a bola correr?, disse. ?Não daria para ele seguir na jogada e trombou com o Fábio Costa. Não tive dúvidas. Para mim, o Tinga havia se jogado. Não tenho replay. Não posso ver a jogada novamente.? Márcio disse que não houve reclamação do Inter em relação ao pênalti. ?Fui cobrado apenas para não dar novo amarelo para o Tinga?, contou. ?Como não tive dúvidas que ele provocou a trombada com o Fábio, tirei o amarelo e depois o vermelho.?