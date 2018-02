Márcio Richards dá vitória ao São Caetano sobre o Guará Com dois gols do meia Márcio Richards, o São Caetano estreou no Campeonato Paulista vencendo o Guaratinguetá por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC. O time da casa apresentou uma boa organização, mas o visitante, como caçula no Paulistão, mostrou-se tímido demais e não teve forças para reagir. O São Caetano teve personalidade ao exercer desde o início a marcação na saída de bola. O Guaratinguetá, armado no retrancado 3-6-1, só queria mesmo ter a chance de achar um contra-ataque. Cada time criou apenas uma chance no primeiro tempo. O São Caetano ameaçou com um chute forte de Galiardo, defendido por Edson Bastos, aos 10 minutos. O Guará assustou numa cabeçada de Michael, aos 37 minutos. A chuva também contribuiu para a queda da qualidade técnica. O meia Márcio Richards, que substituiu o volante Glaydson, mudou a história do jogo na etapa final. Aos 14 minutos, ele abriu o placar ao cobrar com força falta do lado esquerdo da área. O goleiro Edson Bastos se atrapalhou na defesa. O segundo gol saiu aos 24, quando Triguinho cruzou do lado esquerdo e Márcio Richards apareceu na pequena área para completar com o pé direito. Perdido em campo, o Guaratinguetá não conseguiu se recuperar. No sábado, o São Caetano vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, às 18h10. No domingo, às 17 horas, em casa, o Guaratinguetá tentará a reabilitação diante do Marília. Ficha técnica: São Caetano 2 x 0 Guaratinguetá São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Glaydson (Márcio Richards), Jonas, Galiardo e Canindé (Ademir Sopa); Marcelinho (Dejair) e Somália. Técnico - Dorival Júnior. Guaratinguetá - Edson Bastos; Carlinhos (Leandro), Rafael Pedro e Jeci; Alex Silva, Magal, Tobi (Sandro Goiano), Alê, Michel e Galego; Alex André (Laécio). Técnico - Carlos Rabelo. Gols - Márcio Richards, aos 14 e aos 24 minutos do segundo tempo. Árbitro - Eduardo César Coronado Coelho. Cartões amarelos - Alex Silva, Maurício e Triguinho. Renda - R$ 12.227,00. Público - 1.228 pagantes. Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.