Márcio Rossini volta ao Rio Preto A diretoria do Rio Preto anunciou nesta quarta-feira que Márcio Rossini, ex-zagueiro do Santos e Flamengo, será o técnico do time no Campeonato Paulista da Série A2 em 2005. Esta será a sexta vez que ele irá comandar a equipe rio-pretense. A primeira passagem de Márcio Rossini pelo Rio Preto foi em 1999, quando sagrou-se campeão da Série A3 e, a última aconteceu em 2004, quando salvou o clube do rebaixamento à terceira divisão estadual. Praticamente todos os clubes da Série A2 já começaram a preparação para o Campeonato Paulista, exceto Bragantino e Oeste de Itápolis. O time de Bragança Paulista tem sérios problemas de infra-estrutura, não tem elenco e nem técnico definidos, enquanto o estádio Marcelo Stéfani continua interditado por falta de segurança. Já o Oeste de Itápolis, que este ano foi rebaixado por usar jogadores irregulares, está à procura de parceiros para ajudar a gerir seu departamento de futebol, mas ainda não tem nada acertado.