Márcio sai da reserva para brilhar A maioria dos jogadores de futebol tem na vida uma oportunidade para sair do anonimato e ganhar a consagração. Foi o que aconteceu com o goleiro Márcio. Terceiro reserva do São Paulo, o jogador foi para o Paulista por intermédio de Zetti e passou o campeonato na reserva até que o titular, Rafael, se machucou. Bastaram duas partidas com defesas acrobáticas e eficiência em dois pênaltis defendidos neste domingo para o goleiro, ganhar a consagração, ainda que sua permanência na final não esteja garantida, uma vez que o titular está recuperado de contusão e pode voltar. O momento de glória de Márcio contrastou com a frustração do meia Pedrinho. O jogador fez de tudo para o Palmeiras se classificar, até gol nos acréscimos. ?Mas não adiantou nada?, lamentou o destaque palmeirense na partida.