Márcio se empolga e pede mais reforços Começou, e sabe-se lá até quando vai durar, a era Márcio Bittencourt no Corinthians. Efetivado informalmente no cargo após a demissão do argentino Daniel Passarella, o novo treinador pensa no futuro. Nesta segunda-feira, inclusive, conversou com o diretor de Futebol, Paulo Angioni, a respeito de contratações. O chefão da MSI, Kia Joorabchian, e o presidente do clube, Alberto Dualib, viajaram para a Europa e tentarão trazer Vágner Love, do CSKA, e Helton, do União Leiria. "Foi uma conversa rápida com ele, sem qualquer decisão importante", contou Angioni no fim da tarde de hoje. Segundo o dirigente, Márcio não tem de ser taxado como técnico oficial ou interino. "Ele é, no momento, o treinador. Se amanhã ou depois acharmos que não serve mais para o cargo, vamos tirá-lo e colocar outro. Não terá problema algum", disse o dirigente. O diretor da MSI garantiu que nenhum técnico está negociando com o Corinthians. "Não há razão para isso", limitou-se a dizer. Especulou-se que Nelsinho Baptista e Muricy Ramalho teriam recebido propostas. GOLEIROS - Em relação ao goleiro Fábio Costa, a definição deve ocorrer amanhã à tarde. O procurador do atleta, Gustavo Amorim, se encontrará com Angioni e não descarta a hipótese de negociá-lo com o futebol europeu. "Se o Corinthians não quiser seu retorno, já entramos em contato com alguns clubes de Portugal. Vamos ver o que vai ocorrer." O empresário disse ainda que o valor da rescisão contratual é de R$ 5 milhões - dia 31 de dezembro termina seu vínculo. O responsável pelo afastamento do então goleiro titular, há duas semanas, foi Daniel Passarella. Com a saída do treinador, a volta do jogador era esperada, mas ainda não ocorreu. E talvez não aconteça. "O Passarella tomou a decisão de tirar o Fábio Costa e ela foi aceita no clube. Agora, temos de nos sentar e avaliar a possibilidade do retorno. Não é tão simples assim", comentou Angioni. Para complicar a situação do goleiro afastado, a MSI confirma estar atrás de outro camisa 1. Tiago, jogado na fogueira após a saída de Fábio Costa, é considerado imaturo. Por isso, Júlio César, ex-Flamengo e atualmente no Chievo Verona, e Helton foram sondados.