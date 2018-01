Márcio se preocupa com subida do rival O crescimento do Palmeiras no Brasileiro está sendo acompanhado com muito interesse no Corinthians. Márcio Bittencourt sabe que ter um rival da Capital na briga pelo título estimula os jogadores. A disputa com o Santos não tem nem de longe o mesmo entusiasmo. Já o Palmeiras, não. Ser ultrapassado pelo rival conturbaria de vez o inconstante ambiente corintiano. ?Eles estão crescendo no Brasileiro. Eles são os grandes rivais históricos do Corinthians. Com o Palmeiras bem, nós temos até mais vontade de melhorar. Não podemos deixar que nos passe na tabela. E não vamos deixar?, avisa, provocativo, Carlos Alberto. Márcio Bittencourt que esteve para ser substituído por Leão é esperto. Só tem incentivado o time a ficar na frente do rival. Sempre que pode, exemplifica aos seus jogadores o poder de reação palmeirense. E exige mais do seu time. Não quer de jeito nenhum ser ultrapassado pelo maior rival corintiano. Para a imprensa, Márcio trata de apenas elogiar o Palmeiras. A rivalidade fica interna. ?É um grande clube que tem um ótimo técnico e um grande time. A reação do Palmeiras não é surpresa para mim. Sei que tem condição de brigar pelo título?.