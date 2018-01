Márcio se sustenta no bom retrospecto Apesar da ameaça de demissão, o técnico Márcio Bittencourt sustenta-se em seu retrospecto para seguir à frente do Corinthians. Em 28 jogos, conseguiu 16 vitórias, 6 empates e apenas 6 derrotas, ou 64% de aproveitamento, bem mais que, por exemplo, o Internacional, líder do Brasileiro, com 61,7%. ?Estou tranqüilo, venho fazendo um bom trabalho e os números não mentem,? justifica. Na verdade, faz mais um desabafo sobre tanta pressão recebida após o empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, quinta-feira. E, no diálogo cabisbaixo, já não tem tanta convicção quanto à seqüência do campeonato. Realista, fala em tom de despedida no duelo contra o Flamengo. ?Vou enfrentar o Flamengo, já o River (Plate, na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana)...? Diante do Atlético-MG, o treinador ouviu coro de burro após tirar Roger e Eduardo, trocados por Wescley e Wendel, e ver o rival empatar no fim. Mesmo assim, disse que manteria a mesma conduta. ?Não me arrependo das substituições que fiz. Infelizmente não fui feliz. O Marco Aurélio colocou 3, 4, 5 atacantes e deu-se melhor?, lamenta. ?Quando o treinador acerta é o melhor, quando erra, é o pior, não presta. Este é o preço que eu, o Gallo (do Santos), o Zetti (desempregado), temos de pagar por sermos jovens.? Na linha de raciocínio do treinador, a culpa por tantos gols perdidos não pode ser depositada, exclusivamente, no treinador. Volta a dizer estar com a consciência tranqüila e manda, indiretamente, recado aos dirigentes. ?isso é coisa do futebol. mesmo o time estando em primeiro lugar, só se aceitam as vitórias. E nenhum diretor no mundo segura o treinador que não consegue resultados.? Apesar da igualdade, ele vem obtendo tais resultados. Tanto que, assumiu o time na 20.ª posição, ou seja, zona de rebaixamento e o levou à liderança. Hoje, com 47 pontos, ocupa a 3.ª colocação. Despedida - Outro que falou nesta sexta em tom de despedida do Corinthians foi o atacante Jô, em recuperação de fratura no tornozelo. O jogador desembarcou no País, vindo da Rússia, e confirmou que assinou um pré-contrato com o CSKA Moscou, para onde irá no fim do ano. ?Um clube muito bom, que dá total segurança de trabalho?, elogiou. Aproveitou, também, para dizer que sua negociação não tem nada ligada à vinda de Vágner Love. ?Não há nada disso no contrato.?