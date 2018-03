Marco Antônio critica postura defensiva O meia Marco Antônio foi o único jogador que apareceu para dar explicações após a derrota para o Vasco, por 3 a 1, neste domingo à tarde, em São Januário, no Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que atuou improvisado no ataque, no lugar de Luizão, discordou da afirmação de que faltou criatividade à equipe e admitiu que um dos principais erros na derrota foi o fato de o time adotar uma postura defensiva, após ter feito o primeiro gol do jogo. "Fizemos o gol logo no início e acabamos recuando muito. O time jogou bem, mas demos muito espaço para o Vasco trabalhar", disse Marco Antônio, autor do passe para Danilo fazer o único gol do São Paulo. "Agora é levantar a cabeça, corrigir os erros e pensar no Palmeiras (quarta-feira, pela Copa Libertadores da América)." Mesmo atuando improvisado no ataque, Marco Antonio afirmou não ter se sentido incomodado e contestou que o time tenha sofrido "um apagão" em relação à criatividade. Lembrou as várias oportunidades de gols desperdiçadas pelo São Paulo e destacou que o momento é o de manter "a cabeça no lugar". Apesar de terem sido poupados por Autuori, o lateral-esquerdo Júnior e Luizão estavam na delegação que foi a São Januário e têm seu retorno confirmado no clássico contra o Palmeiras, assim como o atacante Grafite, recuperado de contusão, e o zagueiro Lugano, que cumpriu suspensão. Nesta segunda-feira, a diretoria do São Paulo vai se reunir com dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tentativa de convencê-los a liberar o zagueiro Edcarlos e o atacante Diego Tardelli para a partida contra o Palmeiras. Os jogadores foram convocados pelo técnico René Weber para a seleção sub-20 e deveriam se apresentar nesta segunda-feira, às 10 horas, no Aeroporto Santos Dumont, para o início da preparação na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana, no Rio, ao Mundial da categoria, na Holanda, entre os dias 10 de junho e 2 de julho.