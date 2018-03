Marco Aurélio aproveita chances no Santos O lateral-direito Marco Aurélio jogou apenas duas vezes com a camisa do Santos, mas em ambas deixou sua marca: foi o autor dos cruzamentos que levaram a gols importantes. Foi assim que Basílio marcou contra o São Caetano, arrancando o empate pelo Paulista e que Robinho garantiu a vitória sobre o Barcelona, na Libertadores. Neste domingo, Marco Aurélio volta a ser escalado pelo técnico Leão, já que o titular Paulo César está contundido e pode ficar até três semanas afastado. Para quem não vinha ficando nem no banco de reservas, foi um grande passo para se firmar no elenco do Santos. Marco Aurélio tem recebido elogios de Leão, técnico que acreditou em seu futebol e recomendou a contratação. Todo esse bom momento que vive na Vila Belmiro, porém, quase não aconteceu. No início do ano, ele estava sendo contratado pela Portuguesa Santista, mas o Santos foi mais rápido. Assim, ele embarcou na última hora para a pré-temporada, fez os testes e passou. Na última quinta-feira, Marco Aurélio teve outra oportunidade inesperada. Foi relacionado para o jogo contra o Barcelona, pela Libertadores, e Leão pretendia utilizá-lo caso tivesse de fazer uma opção tática, tirando o lateral-esquerdo Léo da partida. Aí, Paulo Sérgio seria deslocado para a esquerda e Marco Aurélio ficaria na direita. "Nem vi o Paulo Sérgio se contundindo e o professor me chamou. Pensei que ia brincar e ele me disse: aquece", contou Marco Aurélio. Surgiu assim a segunda oportunidade de jogar e ele a aproveitou bem. "É minha primeira Libertadores, uma competição que todo jogador quer disputar. É uma oportunidade que surgiu para mim e pretendo aproveitá-la."