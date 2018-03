Marco Aurélio deve dirigir a Ponte O técnico Marco Aurélio Moreira, ex-Palmeiras, deverá ser o técnico da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Ele deve ser anunciado, oficialmente, nesta terça-feira, assim que Nelsinho Baptista explicar os motivos que o levaram a trocar a Ponte pelo São Paulo. Nelsinho vai dar uma coletiva à imprensa, nesta terça-feira, às 11 horas, no Majestoso. Ao mesmo tempo, a diretoria pretende confirmar a contratação de Marco Aurélio, que começou a carreira nas divisões de base do próprio clube em 1996. Marco Aurélio já treinou a Ponte no Campeonato Brasileiro de 1998 quando livrou o clube do rebaixamento. No ano seguinte ele garantiu o acesso do time à Série A-1 Paulista, além de levar a Ponte às quartas-de-final do Brasileiro. Só deixou o cargo por falta de acordo financeiro. Na época ganhava R$ 30 mil e queria receber R$ 50 mil por mês. Depois ele passou, rapidamente, pelo Vitória-BA, conquistou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro-MG, em 2000, e comandou o Palmeiras no Brasileiro. A direção da Ponte, aparentemente, não se abalou com a demissão de Nelsinho Baptista. Embora o técnico tivesse um acordo para dirigir o time até dezembro ele tinha também a preferência de sair caso recebesse uma proposta irrecusável. No Majestoso, Nelsinho recebia R$ 75 mil mensais. O próprio treinador vai dar maiores explicações nesta terça-feira, quando conversará com os jogadores e depois com a imprensa. Nelsinho vai dirigir o time nas semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. O primeiro jogo será disputado em Rio Preto, domingo, e o segundo em Presidente Prudente, dia 6.