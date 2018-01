Marco Aurélio é dispensado no Japão O técnico brasileiro Marco Aurélio Moreira foi dispensado do Kashiwa Reysol, do Japão, em virtude da seqüência de maus resultados. Ele foi dispensado após a derrota, quarta-feira, para o Yokohama Marinos, por 3 a 0, pela Copa Nabisco. Esta foi a terceira derrota consecutiva em três jogos pela competição. Na realidade, a situação parecia mesmo sem saída. Nesta temporada o time ainda não tinha vencido. Disputou dois jogos pelo Campeonato Japonês, com um empate e uma derrota. E perdeu os três jogos da Copa Nabisco. Marco Aurélio está no futebol japonês desde junho do ano passado, recebendo U$ 70 mil mensais. Agora aguarda um acerto final para retornar a Campinas, onde moram seus familiares. Ele começou a carreira na Ponte Preta em 1998, depois passou por Vitória-B A, Cruzeiro e Palmeiras. A permanência do preparador físico Toninho Oliveira, ex-Cruzeiro e Flamengo, ainda está indefinida. O Kashiwa conta com dois jogadores brasileiros: o volante Ricardinho, ex-Cruzeiro, e o atacante Márcio, ex-Paraná Clube. O ex-corintiano Edilson também fazia parte do grupo, mas rescindiu contrato na semana passada e negocia sua volta para um clube brasileiro.