Marco Aurélio, enfim, assume a Ponte A novela Ponte Preta-Marco Aurélio teve um final feliz nesta segunda-feira, como já era esperado. Depois de duas semanas de muito namoro entre as partes, a diretoria apresentou Marco Aurélio Moreira como novo técnico para dirigir o time dentro do Campeonato Brasileiro. A sua estréia acontecerá diante Figueirense, domingo, no Majestoso, em Campinas. Os valores do acordo não foram revelados, mesmo porque envolve uma série de fatores, inclusive pessoais. "Eu perguntei quanto eles podiam me pagar. Eles me disseram e eu aceitei", explicou Marco Aurélio pouco afeito a falar com a imprensa. Mas ele confirmou que não terá nenhum compromisso formal com o clube e sairá caso receba outra proposta mais compensadora. "Ninguém pode recusar uma oferta quatro ou cinco vezes maior. O cavalo não passa arriado duas vezes, então isso é para estudar quando acontecer", sugeriu. Na verdade, a Ponte Preta está dando ao técnico a chance de se reintegrar ao mercado nacional depois de passar a última temporada no Kashima Reysol, do Japão. Desde então ele não recebeu boas propostas que o seduzissem para trabalhar no Brasil. Na Ponte, Marco Aurélio vai ganhar cerca de R$ 30 mil mensais e terá a oportunidade de trabalhar com pessoas de confiança, como Nenê Santana e seu filho, Felipe Moreira, que compõem a comissão técnica. Jogador da Ponte entre 1976 e 1982, Marco Aurélio iniciou a carreira de técnico nas divisões de base do clube. Dirigiu o time profissional em dois períodos. O primeiro entre 1996 e 1998, o segundo entre 1999 e 2001. Seu aproveitamento é de 53,5%, com 46 vitórias, 29 empates e 29 derrotas em 104 jogos. Fora do Majestoso, ele orientou Vitória (vice-campeão da Copa Nordeste), Cruzeiro (campeão da Copa do Brasil, campeão do Super-Mineiro e Sul-Minas, além de vice-campeão da Copa dos Campeões). Sempre com um estilo defensivista, Marco Aurélio conhece bem a estrutura de trabalho da Ponte. E espera manter o mesmo aproveitamento de seu antecessor, Estevam Soares, que antes de ir para o Palmeiras deixou o time com 14 pontos, um a menos do que os lí deres Criciúma e São Paulo. Seu primeiro dia de trabalho será nesta terça-feira, quando começará a definir o time para enfrentar o Figueirense. Ele não terá o ala direito André Cunha e nem o volante Romeu, ambos suspensos com três cartões amarelos. Por outro lado, poderá ter o retorno de Alexandre, que cumpriu suspensão na derrota de 1 a 0 para o Juventude. O lateral-esquerdo Bill, que sofreu um traumatismo na coluna cervical, voltou aos treinamentos e demonstrou vontade de retornar ao time no próximo jogo.