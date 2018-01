Marco Aurélio está fora do Figueirense A goleada sofrida para o Palmeiras, por 4 a 1, resultou no pedido de demissão, no início da madrugada desta quinta-feira, do técnico Marco Aurélio do comando do Figueirense. "Tomei a decisão mais correta num momento que é preciso abrir um espaço para outro profissional", despediu-se o treinador, 40 minutos após o jogo. O superintendente de futebol José Carlos Lages anunciou que ainda nesta quinta o clube poderá anunciar um novo treinador para comandar o time já na partida diante do Juventude, no domingo, em Caxias do Sul. O resultado diante do Palmeiras empurrou o Figueirense para a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A, com 11 pontos. O time catarinense não vence há quatro jogos. Ao comando de Marco Aurélio, a equipe disputou 13 partidas, das quais sofreu sete derrotas, empatou quatro e venceu em duas oportunidades.