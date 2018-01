Marco Aurélio estréia na lateral do Santos O lateral-direito Marco Aurélio, contratado esta semana, fará sua estréia já no domingo, na partida contra o São Caetano, na Vila Belmiro. Hoje, os dirigentes se apressaram para registrar o contrato para que ele tivesse condição de jogo para que pudesse substituir o titular Paulo César, expulso no jogo contra o Oeste de Itápolis. "A temporada foi forte e estou pronto para jogar", disse o lateral, comemorando a oportunidade que não demorou a surgir. Resolvida essa questão, o treinador não terá muita escolha, já que o elenco está reduzido com os cinco titulares que estão na seleção Sub-23. Assim, Leão deverá manter o time que venceu em Itápolis e elogiou bastante os jogadores. Disse que Claiton "é um corredor, que precisa prestar atenção na marcação", disse, ressalvando que exigiu do volante "uma correria ofensiva" e ele ficou às vezes sem o apoio de Preto, "que é um pouco mais técnico e dispersivo na marcação". Leão acha que o time esteve bem, até porque era o jogo de estréia e o grupo ainda não está bem entrosado. "Foram três pontos muito importantes, dificeis de serem conseguidos, e o Santos foi o único time do grupo que venceu fora de casa". Sobre Robgol, ajudou quando preciso. "É aquele centroavante chato, que ninguém gosta de marcar". Basílio teve uma atuação considerada muito boa pelo treinador. "Ele apanhou o jogo todo, não é fácil, mas ele já está acostumado". O técnico gostou de Paulo César principalmente no primeiro tempo. Não gostou foi da expulsão do atleta, mas evitou comentar a arbitragem. Volta - Leão não contará mais uma vez com Robinho, Diego, Alex, Elano e Paulo Almeida, jogadores que só retornam semana que vem. O treinador tem comentado que eles não terão folga, lamentando que o time esteja jogando nessa situação. "O bom senso indica que o Santos podia folgar uma rodada, mas é sempre assim", reclamou. Ele está preparado para uma outra dificuldade: a readaptação dos jogadores que estão no Chile. "Nós já estamos acostumados, estamos sem cinco titulares, agora perdemos o Paulo César", disse Leão, ressaltando que seu banco também está muito reduzido, o que diminui suas alternativas dentro do jogo. O técnico informou que o atacante Flávio não treina mais no Santos. Ele estava fazendo testes, disse que estava livre para se transferir, mas seu clube (São José de Porto Alegre) está exigindo dinheiro para liberá-lo. "Ou ele resolve seu problema particular, ou não treina mais no Santos".