Marco Aurélio já conta com Lopes Nos treinos do Palmeiras nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, o técnico Marco Aurélio já pensava em uma formação com o meia Lopes - cujo prazo de suspensão de quatro meses por doping termina no sábado - para enfrentar a Inter de Limeira, última colocada no Campeonato Paulista, no domingo. Para esta partida, Marco Aurélio não poderá contar com o zagueiro Paulo Turra, o atacante Basílio e o lateral Taddei, que receberam o segundo cartão amarelo. O volante Claudecir também continua de fora, cumprindo suspensão de duas partidas por ter recebido o segundo cartão vermelho na competição. O técnico poderá apressar a estréia do atacante Fábio Júnior, recém-contratado, que ainda está recuperando a forma física.