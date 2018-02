Marco Aurélio pede reforços para a Ponte Mesmo antes de assumir o comando técnico da Ponte Preta, Marco Aurélio Moreira já definiu o que precisa para fechar o elenco no Campeonato Brasileiro. Segundo as suas avaliações, já passadas à diretoria, o clube ainda tem que contratar mais um atacante de área e dois meias para realizar uma boa campanha na temporada. Um meia já está definido. Trata-se de Lindomar, revelado pelo Goiás, que tem agora 34 anos e defende o Al Chabad, da Arábia Saudita. Ele deve se apresentar no Majestoso até o fim do mês. A diretoria espera, nas próximas semanas, buscar os outros reforços pedidos pelo técnico. Marco Aurélio ainda não assumiu o time porque tinha dois compromissos. Um deles o contrato com o Kashima Reysol, do Japão, que venceu na terça-feira. Outro porque depende da quebra de um compromisso com o Vitória de Guimarães, de Portugal, que acaba neste sábado. Desta forma, na segunda-feira ele assume, de fato, o cargo deixado por Estevam Soares, que se transferiu para o Palmeiras. A missão do novo técnico será manter a boa posição da Ponte no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, em nono lugar. A sua estréia acontecerá em Campinas, dia 13, diante do Figueirense.