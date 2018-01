Marco Aurélio pode mudar Cruzeiro A vitória por 2 a 1 sobre o fraco Mamoré, quarta- feira à noite, no Mineirão, na terceira das cinco rodadas do Supercampeonato Mineiro, não agradou o técnico Marco Aurélio e ele deverá fazer mudanças na equipe para o clássico do fim de semana com o Atlético-MG. Apesar de o resultado, a primeira vitória do Cruzeiro em dois jogos disputados, ter dado ao Cruzeiro chances de disputar o título, o treinador deverá lançar como titulares, na partida com o Alvinegro, dois jogadores que entraram só na etapa final contra o Mamoré: os atacantes Joãozinho e Alessandro (autor do gol da vitória, em jogada individual). "Gostei muito da movimentação dos dois, de como o time melhorou com a entrada deles e deverão ser mantidos", disse o treinador. Outra alteração deverá ser promovida na lateral esquerda. Jorginho Paulista, que vinha sendo cotado para substituir em definitivo o argentino Sorín na posição - o ex-titular foi vendido à Lazio por US$ 9,5 milhões - parece não ter agradado ao treinador. "Posso testar Jorge Wágner (armador) naquela posição, na qual ele já atuou e se saiu bem em outras ocasiões", afirmou o técnico. O clássico com o Alvinegro poderá ser ofuscado pela preliminar, domingo, no Mineirão. É que a Caldense, com duas vitórias em dois jogos e dividindo a liderança com o América, que tem uma partida a mais, enfrenta o Mamoré e, se vencer, fica bem perto da conquista da taça. A equipe de Poços de Caldas foi a campeã mineira do ano, em torneio disputado apenas por times do interior.