Marco Aurélio tenta acertar Palmeiras O técnico Marco Aurélio começa a definir nesta terça-feira a equipe que jogará sábado contra a Ponte Preta. E os seus problemas não são poucos. Além de ter de suportar a enorme cobrança da torcida e até uma cisão no elenco, vários jogadores considerados titulares não poderão jogar. O meia Claudecir está suspenso e o zagueiro Gilmar e o lateral Daniel estão machucados. Alex lembrou a importância que a partida de fim de semana tem para o Palmeiras. "O resultado diante do Rio Branco não foi o ideal, mas serviu para aliviar a pressão sobre todos nós", disse. "O problema é que, se não vencermos a Ponte, volta aquela pressão toda." Nesta terça, Marco Aurélio comanda coletivo com o time que deverá iniciar a partida contra a Ponte. Liberado pelos médicos, o atacante Tuta pode enfim estrear no torneio estadual. Nesta terça também a diretoria conhecerá a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que julgará a liminar impetrada pelo clube para que o Vasco não inscreva o atacante Euller na Taça Libertadores, por considerar que deverá jogar pelo Palmeiras, conforme estabelecido em contrato.