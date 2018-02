Marco Aurélio tenta recuperar a Ponte As duas derrotas consecutivas dentro de casa, no estádio Moisés Lucarelli, fizeram a Ponte Preta descobrir alguns erros até então encobertos pela excelente campanha do time nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas a nova comissão técnica promete trabalhar neste semana para corrigir esses problemas e recolocar a equipe nos trilhos já para o jogo diante do Botafogo, sábado, no Rio de Janeiro. Mesmo reconhecendo os erros mostrados na derrota de 2 a 0 para o Figueirense, o estreante técnico Marco Aurélio Moreira acha que é preciso ter "paciência com os novos jogadores que estão sendo lançados" no time principal. Domingo, por exemplo, duas mudanças feitas por ele não funcionaram: as escalações dos meias Rafael Rodrigues e Rafael Ueta, dois jogadores formados nas divisões de base do clube. "Não há um culpado pela derrota. Todos estão juntos no mesmo barco", limitou-se a explicar o treinador. Ele já tinha visto o tropeço anterior diante do Juventude, por 1 a 0, mas acreditava que o time pudesse atuar um pouco mais aberto nos jogos em casa. "Vamos ter que reavaliar esta situação." Apesar das derrotas, a Ponte Preta se mantém com 14 pontos, na 9ª posição. Para o próximo jogo são esperadas as voltas de dois titulares: o lateral André Cunha e o volante Romeu. Existe também a expectativa com relação ao aproveitamento do centroavante Anselmo, que se recupera de uma lesão muscular.