Marco Aurélio vai dirigir o Atlético-MG A diretoria do Atlético-MG anunciou na manhã desta quinta-feira a contratação do técnico Marco Aurélio, que irá comandar o time mineiro até o final deste ano. Marco Aurélio irá substituir Tite, que deixou o cargo ontem após o empate por 2 a 2 com o Paysandu, no Mineirão. O novo treinador do Galo será apresentado ainda nesta tarde. Segundo a assessoria de imprensa do Atlético, os demais nomes da nova comissão técnica serão definidos após reunião entre Carlos Alberto Silva e Marco Aurélio, que assume a equipe alvinegra diante do Fluminense, no próximo domingo, em Belo Horizonte.