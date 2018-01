Marco Brito acerta saída para Portugal O atacante Marco Brito acertou nesta quarta os últimos detalhes de sua transferência para o Estrela Amadora, de Portugal. O ex-jogador do Vasco assinou contrato por dois anos e embarca para a Europa em 6 de julho, quatro dias antes do início da pré-temporada. O procurador de Marco Brito, José Renato, disse que a proposta foi muito boa e que o presidente do Vasco, Eurico Miranda, não se opôs a negociação. "Pedi a rescisão do contrato, sob ordem do jogador, e o presidente aceitou de imediato. O Estrela Amadora não terá de pagar nenhuma indenização à equipe de São Januário ", declarou. Reforço - A diretoria do Vasco vai apresentar nesta quinta na sede do clube o lateral-direito Vágner Diniz, ex-Treze, da Paraíba, o 31.º reforço na temporada.