Marco Brito desfalca o Fluminense O atacante do Fluminense, Marco Brito torceu o tornozelo esquerdo, durante o treinamento de hoje, e deve ser o novo desfalque do Fluminense para a partida contra o Bangu, no domingo. O lateral-direito Paulo César e o meia Ramon também estão contundidos. O lateral-esquerdo Thiago Silva deve perder a posição de titular, por causa de suas fracas atuações nas últimas partidas. A tendência é a de que o meia Viveros exerça a função de ala, pela esquerda e, com isso, o volante e capitão Fabinho retorne à equipe, no lugar de Silva.