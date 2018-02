Marco Brito pede vaga no ataque vascaíno Após os dois gols marcados na vitória por 2 a 0 sobre o União Rondonópolis-MT, o atacante Marco Brito disse que já se considera titular na equipe do Vasco. Reserva de Romário, o jogador tem a esperança de que o técnico Joel Santana consiga escalá-lo entre ao lado do próprio Romário e de Alex Dias. "Tenho trabalhado forte para conseguir o meu lugar no time. Claro que sempre mantenho o respeito aos meus companheiros", afirmou Marco Brito. "Me sinto confiante e sempre entro em campo com a intenção de dar o máximo de mim. Agora é com o Joel." Para a partida de domingo, contra a Cabofriense, em Cabo Frio, a possibilidade de Marco Brito ser titular é cada vez maior, já que Romário ainda sente dores por causa de uma contusão muscular na coxa direita - nesta quinta-feira, ele realizou tratamento intensivo para se recuperar, mas sua escalação ainda é uma incógnita.