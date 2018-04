Marco Brito volta ao Fluminense O atacante Marco Brito será a única novidade na reapresentação do elenco do Fluminense marcada para este sábado. O jogador volta ao clube depois de atuar por quatro meses no futebol japonês. Apesar do retorno, o contrato do atleta termina no próximo dia 10. "Amadureci e fiquei mais experiente", contou Marco Brito. "A minha intenção é a de permanecer no Fluminense, fazer uma boa temporada e ser campeão." A expectativa nas Laranjeiras é para a concretização do primeiro contrato de patrocínio para o clube, depois da assinatura da parceria com a UFA, empresa alemã de marketing esportivo. Os dirigentes do Fluminense contam com o dinheiro dos patrocinadores para acertar os dois meses de salários atrasados.