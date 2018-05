Marco Polo Del Nero começa a tornar Carneiro Bastos seu sucessor na FPF

SÃO PAULO - A festa de premiação dos melhores jogadores do Paulistão, realizada nesta segunda-feira à noite, no Espaço das Américas, em São Paulo, serviu como uma espécie de cerimônia de transferência do cargo do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo del Nero, para o atual vice Reinaldo Carneiro Bastos. Nesta quarta, o dirigente será eleito presidente da CBF e Carneiro Bastos ficará em seu lugar na entidade estadual.

Tanto Bastos como Del Nero não devem assumir imediatamente seus novos cargos. Na CBF, o atual mandato de Marin vai até abril de 2015 e ele garantiu, na festa da Federação Paulista, que vai cumpri-lo até o fim. "Ficarei até 2085'', disse, para logo em seguida se corrigir. "Quero dizer, 2015.''

Em seu discurso na abertura da festa desta segunda-feira, Del Nero, com voz rouca, embargada e por muitas vezes transparecendo emoção, fez questão de elogiar o sucessor pelo bom trabalho que tem feito na FPF, na sua opinião. "Ele é meu companheiro de todas as horas", disse Del Nero, depois de brincar: "Se você tiver alguma reclamação sobre o jantar (oferecido aos convidados) falem com o Reinaldo, mas, se o jantar estiver bom, falem comigo". Em seguida, Del Nero acrescentou: "Na verdade, quem organizou essa festa foi o Reinaldo, pois tenho vários compromissos com a CBF, Conmebol e a Fifa, mas ele está sempre presente na federação". Del Nero também fez questão de agradecer nominalmente o empenho de seus diretores e assessores na federação e disse que sem eles não seria possível realizar um bom trabalho. Em seguida, ele fez um agradecimento especial a José Maria Marin, atual presidente da CBF e a quem substituirá no próximo mandato. "Marin poderia muito bem continuar à frente da CBF, mas ele é um homem de grande desprendimento. Me chamou no seu apartamento e disse: ''Agora é a sua hora, você tem que aceitar'' (referindo-se ao cargo de presidente da CBF)". Finalizando, Del Nero ainda agradeceu a Marin: "Obrigado pela confiança". .O atual presidente da CBF mostrou-se comovido e chegou a chorar. Depois, também entrou no clima de "rasgação de seda''. "Do fundo do coração, queria agradecer às generosas palavras ditas pelo meu amigo, mas também meu irmão de coração, Marco Polo Del Nero. Palavras que, tenho certeza, partiram mais do coração do que da razão'', disse.

Marin também aproveitou para repetir o pedido que tem feito em todas as oportunidades em que aparece em público: pediu a união de todos os brasileiros em torno da seleção brasileira que vai tentar o hexacampeonato mundial.

A festa dos melhores do Paulistão teve muita música e durante todo o tempo o premiados dividiram o palco com cantoras e dançarinas vestidas com trajes insinuantes. O santista Arouca, eleito um dos melhores volantes do campeonato e vítima de racismo num jogo contra o Mogi Mirim, foi recebido no palco com a música "Black or White'', de Michael Jackson. Foi um dos mais aplaudidos. Mas os campeões dos aplausos foram Anderson Sales, do Ituano, escolhido um dos melhores zagueiros, e, evidentemente, toda a delegação da equipe de Itu.

Mas especula-se a possibilidade de Marin renunciar após a Copa do Mundo. Se isso ocorrer, Del Nero assume ou como sucessor eleito ou como substituto do presidente licenciado (ele é atualmente o vice-presidente mais velho). Nesse caso, Carneiro Bastos "sobe'' de posto na FPF.