Marco van Basten pré-convoca Nistelrooy para a Eurocopa 2008

O técnico da seleção holandesa, Marco van Basten, demonstrou confiança na recuperação do atacante Ruud van Nistelrooy para a disputa da Eurocopa 2008. Sem jogar desde março, Nistelrooy está na lista preliminar, com 30 nomes, divulgada nesta terça-feira pelo treinador. O atacante do Real Madrid voltou aos treinos somente no fim do mês de abril, depois de uma operação no tornozelo direito. Outro jogador do Real Madrid que sofreu com lesões durante a temporada, mas que também está na lista de Van Basten é o atacante Arjen Robben. Robben, ao lado de Robin van Persie, é uma das grandes esperanças da Holanda, que conquistou o título europeu somente em 1988. Na final, contra a União Soviética, o time venceu graças a um golaço de Van Basten, hoje, treinador. A tarefa de repetir do título de duas décadas atrás foi dificultada pelo sorteio das chances, que colocou os holandeses no Grupo C, ao lado de Itália, França e Romênia. Até o dia 16 de maio, Van Basten cortará quatro jogadores, deixando a lista com 26 nomes. A convocação definitiva, com 20 atletas, acontecerá até o dia 28. A estréia no torneio continental acontece no dia 9 de junho, contra a seleção da Itália, atual campeã mundial.