Marcos admite deixar o Palmeiras O goleiro Marcos rompeu o silêncio e comentou nesta segunda-feira sobre as especulações em torno de sua saída do Palmeiras. Pela primeira vez o goleiro pentacampeão do mundo comentou o assunto e disse que consiera justo o valor de U$ 2 milhões, que estaria sendo feito pelo Porto, de Portugal. Para ele, a disposição da diretoria do Palmeiras de não liberá-lo por menos de US$ 5 milhões está equivocada. ?Sou um goleiro de 32 anos e não creio que quem esteja me contratando pense em me transferir para um outro clube no futuro?, disse ele, numa referência ao temor do Palmeiras de que uma negociação com um clube do exterior neste momento, seja apenas um ponte para que, em breve, Marcos seja vendido ao Corinthians, como está sendo especulado em São Paulo. ?Tenho a impressão que a proposta de dois milhões de dólares é justa. O valor de um goleiro com a minha idade no mercado não é muito alto mesmo?, acrescentou Marcos. A oferta por Marcos foi confirmada pela sua representante, a advogada Gislaine Nunes. Um grupo de investidores pagaria pelos direitos federativos do goleiro e o repassaria ao Porto. A diretoria do Palmeiras, no entanto, desconfia que a MSI - que administra o Corinthians - esteja por trás do negócio.