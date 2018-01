Marcos: agora é pezinho no chão Autor de um dos gols da vitória do Palmeiras sobre o Brasiliense, o meia Diego Souza não esqueceu as aulas do técnico Jair Picerni e, apesar da classificação da equipe para a fase final, repetiu o discurso que o treinador e todo o time vêm adotando desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro. "Conseguimos nosso objetivo mas não temos nada ganho." O goleiro Marcos reforçou. "Agora é pezinho no chão porque o que nos nos interessa está na fase final", observou. Para o jogador, a vitória sobre o Brasiliense foi obtida graças à capacidade do time sobreviver à pressão do início do jogo. "Uma coisa importante também foram os três jogadores que entraram (Adãozinho, Correia e Daniel). Não é fácil entrar em um jogo como este." Com o resultado o time respira aliviado pois se livra da responsabilidade de ter de garantir a vaga contra o Santa Cruz, no sábado, no Palestra Itália. O lateral Lúcio, que estava pendurado, cumpre suspensão em uma partida na qual a equipe cumprirá tabela. Os volantes Magrão e Marcinho, mais o lateral Baiano, devem ter volta confirmada no sábado. Sem a responsabilidade de precisar do resultado, Jair Picerni terá a opção de fazer algumas experiências antes da fase final, na qual os dois primeiros colocados dos grupos C e D jogam partidas de ida e volta para definir os dois times promovidos para a Primeira Divisão em 2004. Uma possibilidade é a presença do meia Pedrinho em campo, uma vez que o meia Elson sofreu contusão durante a partida e teve de ser substituído.