Marcos: "Antes da seleção, a minha saúde" Antes de se preocupar com a seleção brasileira ou com as possíveis interpretações que Carlos Alberto Parreira ou Zagallo possam fazer de seu comportamento, o goleiro Marcos garantiu nesta segunda-feira que, em primeiro lugar, está sua saúde. "Vou me cuidar. Não posso colocar a seleção brasileira na frente do tratamento, da minha saúde." Foi dessa forma que o palmeirense reagiu aos comentários do treinador e do coordenador-técnico da seleção sobre a "estranheza" de seu pedido de dispensa do amistoso contra o México para, em seguida, enfrentar o Brasiliense na estréia da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B. Além da suspeita, outro detalhe que desagradou bastante o jogador foi a forma encontrada pela dupla que comanda o time nacional para tratar do assunto. E foi direto no recado a Parreira. "Os treinadores sempre dizem que roupa suja deve ser lavada em casa. Então deveriam ter conversado comigo antes de levarem a questão para a imprensa", cutucou Marcos. Mas estaria o goleiro preocupado com seu futuro na seleção? "Bom, o Parreira é que pode falar sobre isso." Boa parte das explicações sobre a polêmica foi dada pelo médico Vinícius Martins. Segundo o especialista, desde o amistoso contra Portugal, Marcos apresenta quadro, ainda não confirmado, de bronquite e asma. Os exames definitivos serão realizados nesta terça-feira. "O ar-condicionado do avião é péssimo para ele (Marcos). Por isso, viagens curtas, como a de Brasília, podem ser feitas. Porém, trajetos longos, como para o México, são complicados", explicou o médico do Palmeiras. Já o goleiro garantiu que continuará jogando. "Viajarei para Salvador (jogo na quarta-feira, diante do Vitória, pela Copa do Brasil) porque o tempo de vôo também é menor." Outro detalhe é a medicação. Vinícius Martins encaminhou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) consulta sobre o remédio que pretende ministrar no tratamento, a fim de evitar qualquer problema com doping. "O remédio resolveria o problema, mas pode aparecer no exame", observou.