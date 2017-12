Marcos assume discurso conciliador Ídolo do Palmeiras, o goleiro Marcos, apesar de estar praticamente garantido pelo técnico da seleção Luiz Felipe Scolari como titular, afirmou que vai ter de brigar pela posição, ao se apresentar, hoje de manhã, no Aeroporto Santos Dumont. Ainda fez elogios ao novo treinador. ?Scolari exige bastante, mas é amigo dos jogadores?, avaliou ele, que admitiu ainda estar abatido com a derrota do Palmeiras, nos pênaltis, para o Boca Juniores, na Taça Libertadores. Marcos seguiu com o companheiros para Teresópolis.