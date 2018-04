Marcos Assunção admite carinho pelo Palmeiras em apresentação no Santos

SANTOS - Apresentado nesta terça-feira como novo jogador do Santos, o volante Marcos Assunção revelou estar realizando um sonho ao voltar para o clube do qual é torcedor. O jogador de 36 anos, porém, não escondeu que aprendeu a gostar do Palmeiras e que hoje vive uma relação de carinho com o time que deixou no fim da temporada passada.

"Eu vivi três anos no Palmeiras. A partir do momento que você convive com pessoas por três anos você pega um carinho. É normal esse carinho, esse carinho pelo Palmeiras não vai desaparecer. Aprendi a gostar da torcida. Eu sou torcedor desde pequeno do Santos, mas o Palmeiras, eu deixe amigos", afirmou Assunção.

O volante jogou pela primeira vez no Santos entre 1996 a 1999. No período, fez 111 partidas, marcou 24 gols, e foi campeão do Torneio Rio-São Paulo de 1997. "É um prazer enorme estar de volta depois de quase 14 anos, vestindo essa camisa de novo. Quando o telefone do meu empresário tocou, foi uma felicidade enorme. É um carinho enorme pelo Santos. Sempre disse que era santista."

Veja a entrevista coletiva de Marcos Assunção:

Assunção já havia revelado que não recebeu nenhuma outra proposta senão do Santos. De acordo com ele, assim que anunciou que não renovaria com o Palmeiras, recebeu a ligação da diretoria santista e não pensou duas vezes antes de aceitar. Assim, nem deu tempo para outras ofertas.

De acordo com ele, a ideia de voltar ao Santos passou não só pelo carinho pelo clube, mas também pela possibilidade de conquistar títulos. "Vim para cá porque o Santos é um time de conquistas. Quando chega a uma idade, com 36 anos, o jogador busca um time de conquistas."

O veterano vivia a expectativa de se aposentar ao fim de 2012, mas preferiu continuar a carreira. Agora ele deixa claro que pode seguir jogando por mais de um ano. Para isso, quer títulos. "Para a minha carreira ser mais longa, espero e vamos ter conquistas. Por isso, espero no final do ano, estar falando em uma coletiva sobre a prorrogação de um contrato. Esperamos disputar todos esses campeonatos e lutar com unhas e dentes para conquistá-los.

Na apresentação, Marcos Assunção explicou ainda que só deve fazer a sua estreia daqui a duas semanas, perdendo pelo menos as quatro primeiras rodadas do Paulistão. "Estou trabalhando há muito tempo. Estamos fazendo treinamento de força na academia, estou até dolorido. Em duas semanas, estarei pronto para estrear. Estou fortalecendo o joelho, que me atrapalhou muito no ano passado, porque não tinha muito tempo para isso."