Marcos Assunção descarta voltar à Roma O meio-campista Marcos Assunção, do Bétis, da Espanha, rejeitou uma proposta para voltar ao Roma, sua ex-equipe. O brasileiro disse nesta quinta-feira que "não cogita sair do Bétis". Em entrevista coletiva concedida pela manhã, o brasileiro disse que está se sentindo muito bem no clube espanhol e que o fato de o clube disputar a Liga dos Campeões da Europa foi decisivo para sia tomada de decisão. O Roma está fora do principal torneio do futebol europeu. "Tenho mais três anos de contrato e temos uma temporada bstante promissora pela frente. No Roma tenho amigos, mas quero cumprir meu contrato".