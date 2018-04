Marcos Assunção deve ganhar vaga de Montillo para final do Paulistão

SANTOS - Léo volta à lateral esquerda e Marcos Assunção é forte candidato a entrar no meio de campo do Santos na vaga de Montillo na partida de domingo contra o Corinthians. O time vai abandonar o esquema 3-5-2, apesar da vitória em Santa Catarina sobre o Joinville, e voltar ao 4-4-2 para o primeiro jogo da decisão do Paulistão.

“Será outro tipo de jogo, uma outra história”, disse Muricy. Ele explicou que a troca de Renê Júnior por Marcos Assunção aos 39 minutos do primeiro tempo não foi por motivo técnico, mas sim pelo risco de o volante, que já havia sido advertido com o cartão amarelo, ser expulso.

Diante do Corinthians, Muricy vai precisar dos dois. Da dura marcação de Renê Júnior, protegendo a entrada da área, e da qualidade de Assunção no passe e, principalmente, nos lances de bola parada, como o que resultou no gol de Durval. A confirmação do substituto de Montillo (recupera-se de lesão de grau um na coxa direita e só deve retornar no jogo de volta contra o Joinville, dia 22, na Vila Belmiro) vai depender da solução do problema da lateral-direita.

Muricy chegou a cogitar a escalação de Galhardo em Santa Catarina, mas em cima da hora desistiu, ao sentir que ele ainda não está emocionalmente recuperado do trauma da morte do irmão Marquinhos, no Rio, dia 23 do mês passado. A situação de Galhardo não deve mudar até domingo, mas Bruno Peres, recuperado de inflamação do púbis, tem possibilidade de jogar, o que daria a oportunidade ao treinador de passar Felipe Anderson para a meia.

NEYMAR

Como a reapresentação dos jogadores será apenas às 16h de hoje, o craque aproveitou a folga de ontem para descansar, na companhia do pai, Neymar da Silva Santos, e do empresário Marcos Malaquias no condomínio em que ambos têm apartamento na praia de Itapema, em Santa Catarina.