Marcos Assunção já começa a treinar dentro de campo no Santos

SANTOS - Reforço do Santos para a temporada, Marcos Assunção entrou na última etapa de preparação para poder estrear com a camisa santista. Na tarde desta quinta-feira, ele fez seu primeiro treino dentro de campo no CT Rei Pelé, ao dar uma corrida leve de cerca de 30 minutos. Assim, o volante de 36 anos mostrou que está se recuperando das dores no joelho direito que o atormentam desde o ano passado, quando ainda estava no Palmeiras.

Marcos Assunção está sem jogar desde o dia 11 de novembro. Ele perdeu as últimas rodadas do Brasileirão pelo Palmeiras, justamente por causa das dores no joelho. Contratado pelo Santos para a temporada 2013, ele revelou na última terça-feira, quando foi apresentado oficialmente, que precisaria de cerca de duas semanas para estar em condições de fazer sua estreia. Agora, portanto, já começa a acelerar a preparação física.

Outra boa notícia para o técnico Muricy Ramalho foi a participação do zagueiro e capitão Edu Dracena no jogo-treino dos reservas do Santos contra o Jabaquara, realizado no CT Rei Pelé. O jogador de 31 anos está em fase final de recuperação da cirurgia no joelho esquerdo, realizada no dia 18 de julho, e participou normalmente da atividade desta quinta-feira. Assim, pode voltar ao time dentro de duas ou três rodadas do Paulistão.