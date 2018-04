Marcos Assunção já pode fazer sua estreia pelo Barueri Primeiro dos reforços anunciados para o Campeonato Paulista, o volante Marcos Assunção finalmente poderá estrear no Barueri. O contrato do jogador já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmando o vínculo até 10 de dezembro de 2010.