Marcos Assunção marca 2 e Bétis vence O volante brasileiro Marcos Assunção marcou os 2 gols da vitória do Bétis sobre o Deportivo La Coruña, por 2 a 0, neste domingo. Com o bom resultado em casa, a equipe chegou ao terceiro lugar no Campeonato Espanhol, com 41 pontos - 16 a menos que o líder Barcelona, que ganhou do Mallorca no sábado. Em outros jogos já disputados neste domingo: Albacete 1 x 2 Numancia, Getafe 0 x 0 Osasuna, Levante 0 x 0 Zaragoza e Malaga 3 x 2 Espanhol. Santander x Valencia e Villarreal x Atlético de Madrid completam a rodada.