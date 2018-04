Marcos Assunção projeta 'férias tranquilas' no Palmeiras

Livre do risco de rebaixamento no Brasileirão e perto de garantir vaga na Copa Sul-Americana de 2012, o Palmeiras fará dois clássicos nas duas últimas rodadas, contra São Paulo e Corinthians. Para o volante Marcos Assunção, um dos líderes do elenco palmeirense, somar duas vitórias sobre os rivais e encerrar a temporada em alta fará com que o time tenha "férias um pouco mais tranquilas".

Apesar de poder atrapalhar os rivais, já que o São Paulo busca vaga na Libertadores e o Corinthians luta pelo título, Marcos Assunção avisa que o Palmeiras está mais preocupado com a possibilidade de ter um final de temporada positivo, com duas vitórias.

"Não podemos pensar em atrapalhar os outros, temos que ganhar esses jogos porque são clássicos e isso dá moral para qualquer time. Vencendo, podemos ter férias um pouco mais tranquilas e podemos dar um pouco de alegria ao nosso torcedor", disse o volante.

Marcos Assunção também minimizou o incentivo prometido pela diretoria do Palmeiras, que pretende pagar um prêmio maior em caso de vitória nos clássicos. "Ganhar esses dois jogos é nossa obrigação, não temos que jogar para ganhar bicho ou não. No nosso contrato, o que temos a receber é salário e não bicho", afirmou o jogador, que ainda fez uma ressalva. "Vencendo esses jogos não significa também que está tudo bem."

Ele, inclusive, aproveitou a entrevista coletiva desta quarta-feira para fazer um balanço da temporada palmeirense, na qual o time fracassou em todas as competições que disputou. "Não ter conseguido conquistar nada foi o que mais chateou, porque trabalhamos bastante e os resultados não vieram. Isso chateia mais do que os problemas extra-campo, porque nós sabemos o quanto nos dedicamos", explicou Marcos Assunção.