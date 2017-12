Marcos Assunção quebra tornozelo em treino O meia Marcos Assunção, do Bétis, deve ficar de fora do futebol por pelo menos três meses. Durante os treinos de sua equipe nesta quinta-feira, o jogador brasileiro recebeu uma pancada de seu companheiro Antonio Alvarez ?Ito? e teve o tornozelo esquerdo fraturado. Ele deve ser operado ainda hoje em uma clínica de Sevilha. Recentemente, Assunção ficou afastado dos campos por causa de uma torção no tornozelo direito.