Marcos Assunção sofre lesão no joelho O meia brasileiro Marcos Assunção, que deixou o campo mancando no último domingo, após marcar o gol da Roma contra o Piacenza, sofreu uma lesão no menisco e ficará fora dos gramados por um mês, disseram os médicos do clube. Assunção, cujos seis gols nesta temporada ajudaram a Roma a liderar o campeonato italiano, será operado amanhã.