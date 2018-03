Marcos Assunção troca Roma por Bétis O volante Marcos Assunção foi transferido nesta sexta-feira da Roma para o Real Bétis, informou a imprensa espanhola. De acordo com o site ?muchodeporte.com?, o jogador brasileiro assinou contrato por seis temporadas com o clube espanhol e deve ganhar cerca de 1, 2 milhão de euros por ano. Conceição, que viajou de férias logo em seguida para o Brasil, irá se juntar a seu compatriota Denílson, campeão mundial com a seleção brasileira. O Bétis anunciou ainda a volta do atacante Alfonso Pérez, que jogou cinco temporadas (1995-2000) no clube.