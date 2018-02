Marcos Aurélio consegue liberação e reforça o Santos Agora, está confirmado. Marcos Aurélio é jogador do Santos, teve o contrato registrado na Confederação Brasileira de Futebol e está pronto para jogar na Copa Libertadores da América e no Campeonato Paulista. A novela chegou ao fim nesta segunda-feira, com o despacho da juíza Rosangela Vidal, da 11ª. Vara do Trabalho, de Curitiba, considerando improcedente a ação movida pelo Atlético Paranaense, que pretendia renovar o contrato do atleta e adquirir parte de seus direitos federativos. A diretoria santista já pagou R$ 650 mil ao Bragantino e divide com o empresário Zemer Ongarato os direitos federativos do atleta. O Atlético-PR deve recorrer da decisão ao Tribunal Regional do Trabalho, do Paraná. O meia não embarcou com o restante da delegação da equipe paulista para a Bolívia porque perdeu o cartão da vacina obrigatória. Ele vai viajar ainda nesta segunda ou na terça-feira pela manhã. Com a notícia, os jogadores da equipe da Baixada Santista ficaram ainda mais motivados para o confronto diante do Blooming, na quarta-feira, pela fase preliminar da Copa Libertadores da América. A idéia é conseguir um bom resultado no jogo em Santa Cruz de la Sierra para trazer na bagagem a classificação antecipada à fase de grupos da competição. "Nosso pensamento é ´matar´ a classificação já no primeiro jogo, ganhando bem, para na segunda partida (dia 7 próximo, na Vila Belmiro) entrarmos em campo mais tranqüilos", disse Zé Roberto, após o leve treino no CT Rei Pelé, antes do embarque para a Bolívia. Os jogadores fizeram exercícios físicos e uma rápida corrida no gramado no treino da manhã. Mesmo acreditando na vitória, Zé Roberto não concorda com a imprensa boliviana que não vê possibilidade de o Blooming ganhar do Santos. "Teoria é uma coisa e prática, outra. A imprensa do mundo inteira não acreditava que o Brasil pudesse deixar de ganhar a Copa do Mundo. E o Brasil não ganhou", exemplificou o camisa 10.