Marcos Aurélio quer jogar em Curitiba para acabar com jejum

Artilheiro do time na temporada, com 16 gols - sete no Campeonato Brasileiro -, Marcos Aurélio espera ser confirmado ao lado de Kléber Pereira para acabar com o jejum de 105 dias, ou quase um turno completo, sem marcar. Explicação para a longa fase negativa, nem ele tem. "Só sei que é ruim. Meu último gol foi contra o Paraná, no primeiro turno, e espero voltar a marcar domingo, se o professor optar por mim", disse o atacante que brigou na Justiça Comum com o Atlético-PR para se tornar dono dos direitos federativos e se transferir para o Santos, em janeiro deste ano. O ano de Marcos Aurélio foi perfeito até cair em desgraça com Vanderlei Luxemburgo na derrota por 2 a 0 contra o Corinthians, no dia 2 de setembro. Perdeu uma bola no meio-de-campo e no contra-ataque saiu o gol de Arce. Mas esse é assunto que ele procura evitar. "A minha avaliação é que fiz muitas coisas para o Santos na temporada, com boas atuações na maioria das partidas e algumas abaixo da média, quando não rendi o que podia. Mas mesmo sem fazer gol, ajudei o time, dando passes e me empenhando." O contrato do atacante é um dos dez que vencem no fim do ano. Se depender dele, fica no clube por muito tempo. Com a garantia de um contrato de gaveta de mais um ano, os dirigentes nem o procuraram para dizer se há interesse na sua permanência ou alguma negociação em curso. "Espero ser chamado para conversar o mais rápido possível", diz Marcos Aurélio. Outro jogador que vive a expectativa de entrar no time, em razão da suspensão de Pedrinho - recebeu o terceiro amarelo contra o Flamengo - é Vítor Júnior. Como tem contrato até junho de 2009, sua única preocupação é mostrar contra o Paraná, neste domingo à noite, em Curitiba, e contra o Fluminense, dia 2 de dezembro na Vila, que tem futebol para ser titular e se fixar no time em 2008. "Acho que a formação do coletivo de sexta-feira dá mais velocidade ao time", afirmou Vítor Júnior, que foi um dos meias, ao lado de Rodrigo Tabata e com Marcos Aurélio na frente. "As minhas características são diferentes das de Petkovic, que trabalha mais a bola." O Santos desistiu de pedir que a seleção chilena dispensasse Maldonado antes do jogo desta terça-feira contra o Paraguai, em Santiago. Com um edema no músculo posterior da coxa direita, o volante não jogou domingo contra o Uruguai, mas deve ser liberado. O médico Carlos Braga conversou por telefone com o volante nesta segunda-feira e a sua informação é de que com medicação e dois dias de repouso, ele poderá jogar contra o Paraguai.