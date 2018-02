Marcos Aurélio ressalta conjunto santista após vitória Marcos Aurélio, autor de um dos gols da vitória santista, enalteceu o grupo de seu time, após a partida diante do Rio Claro, por 2 a 1, no Palestra Itália. "A gente está sabendo suportar quanto toma gol, e sabendo corresponder", analisou. O atacante prevê dificuldades pela frente, apesar da boa campanha do time nas duas competições que disputa - além do Paulista, a Libertadores. "Não vai ter moleza." Agora, as atenções do Santos estão voltadas para o clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira à noite, na Vila Belmiro. Essa será a última oportunidade de o Santos ganhar um clássico na fase de classificação do Campeonato Paulista. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo faz ótima campanha, mesmo não se dando bem nos duelos com seus maiores rivais. Mas não pretende deixar passar a nova chance. E logo contra o adversário de sua preferência, o Corinthians, que vive maus momentos na competição. É uma partida que vai muito além dos três pontos. Nesta, entram os tempos de amargura do jejum de 11 anos que os santistas impuseram aos corintianos, o Paulistão de 2001, que escapou do Santos nos acréscimos com o gol de Ricardinho, as pedaladas de Robinho contra Rogério no título do Brasileiro de 2002, o jogo remarcado em 2005, na Vila também, e os inesquecíveis 7 a 1 dos galácticos da MSI. O clássico de quarta ainda é visto pelos dirigentes santistas como a melhor chance para o clube fazer um esquema de segurança perfeito a fim de provar para a Federação Paulista de Futebol que a Vila Belmiro tem condições para receber jogos das semifinais e finais do Campeonato Paulista. O estádio corre o risco de não ser usado. Contra o São Paulo, houve muita bagunça. Até privada foi arrancada do banheiro e atirada contra torcedores rivais. Em campo, o técnico Vanderlei Luxemburgo, especialista em competições por pontos corridos, sabe que de nada vai valer o Santos ter liderado a fase de classificação desde a terceira rodada se, por ventura, fracassar nas semifinais. E derrotar o Corinthians pode tirar um perigoso inimigo do caminho. Como também aumentaria a confiança de seus jogadores contra adversários de tradição, como o São Paulo, que poderá ser seu rival nas fases de mata-mata. Contra o Palmeiras, no Palestra Itália, o Santos chegou a estar duas vezes em desvantagem de dois gols, mas teve forças para reagir e transformou em empate a derrota que parecia inevitável. Ainda por cima, um dos gols foi de Pedrinho, um dos jogadores mais queridos pela torcida e que passou pelo Palmeiras nos últimos anos sem sucesso. Contra o São Paulo foi pior. Em casa, com o time completo e apoiado por uma torcida que quase lotou a Vila, o Santos foi dominado pelo São Paulo, perdia nos acréscimos quando ´baixou´ o Robinho em Carlinhos, usando chuteiras que recebeu de presente do atacante do Real Madrid, no gol que manteve a equipe na liderança. E o Santos voltou a sair de campo comemorando o empate como se fosse uma vitória, enquanto a violência tomava conta das arquibancadas atrás do gol dos fundos.