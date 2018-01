Marcos avisa: é bom ligar o alerta O goleiro Marcos não escondeu de ninguém: passou o domingo fazendo contas e descobriu algo que o perturbou: se o Palmeiras não conseguir a classificação contra o Brasiliense amanhã, a situação do time pode se complicar, e muito. "Um mau resultado pode deixar o grupo embolado e não é bom termos a obrigação de decidir em casa, onde não temos feito nossas melhores apresentações", disse o jogador, que admitiu pela primeira vez que jogar no Palestra Itália pode ser um problema. Marcos constatou que, na hipótese de o Palmeiras perder na Boca do Jacaré e o Sport vencer o Santa Cruz em Recife, seu time, mais o Sport e o Brasiliense empatariam em número de pontos na tabela de classificação. Assim, as duas vagas na terceira fase seriam definidas sábado, quando o time de Jair Picerni pegaria o Santa Cruz, eliminado, no Palestra Itália. "A pior coisa que pode acontecer é precisar classificar contra um time que não tem nada a perder", garante Marcos. Segundo o goleiro, o importante é o Palmeiras não deixar a vantagem obtida com três vitórias na segunda fase escapar e continuar com a opção de depender apenas das próprias forças para a classificação. "Ainda não é caso de desespero, mas o alerta tem de estar ligado", observa Marcos. Para ele, o grupo não pode repetir as falhas do jogo contra o Sport. "A gente tem de correr sempre e, se puder fazer dois ou três gols, é bom fazer para não sentir a falta mais tarde." O goleiro também ressaltou que um dos responsáveis pela derrota do Palmeiras para o time pernambucano foi o goleiro Maizena, que mostrou qualidades. "Ninguém valorizou a atuação do Maizena. Mas ele jogou muito."