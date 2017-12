Marcos avisa que Inter é favorito ?Sempre cobramos honestidade dos políticos. Pois chegou a hora de mostrarmos nossa honestidade. Vou fazer o que é certo. Buscar fazer o melhor. Mesmo que seja para ajudar um rival como o Corinthians.? É com este pensamento que o goleiro Marcos, do Palmeiras, vai entrar em campo, domingo, às 16 horas, para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. ?Trabalho para beneficiar o clube que me paga. Não me preocupa o que os outros (os torcedores) vão falar. Me preocupo em sair de campo com a consciência tranqüila de que fiz o melhor para meu time.? Ao mesmo tempo que confia no Palmeiras para obter uma vaga na Copa Libertadores, Marcos destaca o favoritismo do Internacional para o jogo de domingo. ?É um time muito equilibrado emocionalmente, com grande obediência tática?, analisou o goleiro. ?Além disso, é o segundo colocado do campeonato e joga em casa, mas é bom lembrar que nós também já tivemos jogos em casa, éramos os favoritos e perdemos?, disse, se referindo ao empate com o Figueirense e à derrota para o Flamengo. A conquista da vaga na Libertadores, segundo Marcos, vai coroar o trabalho da equipe, que chegou a estar na 16ª colocação do Brasileiro. ?Lógico que queríamos o título, mas, como não foi possível, o quarto lugar vai dar para fechar o ano satisfeito?, revelou o goleiro.