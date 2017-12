Marcos avisa: quer ficar no Palmeiras O goleiro Marcos, um dos maiores ídolos da torcida do Palmeiras, está no meio das especulações para 2005. Cruzeiro e Arsenal, da Inglaterra, estariam interessados no campeão da Copa do Mundo de 2002, que diz desconhecer qualquer proposta para deixar o Palestra Itália. "Tenho contrato até julho de 2007 e multa rescisória alta. Só saio antes se o clube não me quiser mais", afirmou o jogador de 31 anos, que voltou aos treinos com bola há 20 dias. O interesse do Cruzeiro em Marcos é antigo. E o Arsenal, que já tinha feito proposta depois do Mundial da Coréia e do Japão, voltou à carga para ter o goleiro. De acordo com o site da BBC, de Londres, os ingleses teriam oferecido 2 milhões de libras - cerca de US$ 3 milhões - pelo jogador. Mas, segundo Marcos, o valor não cobre a multa pela quebra do contrato. "Não me vejo em outro time. Não adianta criar expectativa. Até agora, ninguém me procurou", disse o goleiro. No momento, a maior preocupação de Marcos - que passou por delicada cirurgia no punho esquerdo - é readquirir a antiga forma e voltar a ser titular. "As dores estão diminuindo. Até o fim do Brasileiro, acho que ficarei ao menos no banco de reservas", projetou o goleiro, que não atua desde maio, quando o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo Santo André. "Em janeiro, volto a brigar pela posição." Marcos também descartou a hipótese de entrar no rodízio de férias para o elenco - alguns jogadores podem ser liberados nas próximas semanas, para que o Palmeiras cumpra os 30 dias exigidos pela legislação. "Estou recuperando a forma agora. Não é interessante que eu pare e só volte em janeiro", avisou. Depressão - Surpreendente, porém, foram as revelações que Marcos fez sobre seu estado físico antes da cirurgia. ?Quando operei pela primeira vez, em 2000, os médicos disseram que as minhas chances de voltar eram de 50%. Fiquei preocupado, mas continuei jogando. O punho não doía, mas também não mexia direito. Havia alguns movimentos que eu simplesmente não podia fazer?, contou. O goleiro deu um exemplo até certo ponto banal para ilustrar a gravidade da lesão: ?Para dar tchau, eu não balançava a mão porque não conseguia. Tinha que balançar o braço todo...? Em campo, Marcos disse que sua maior dificuldade foi se condicionar a trabalhar de uma maneira que a mão esquerda não lhe atrapalhasse. ?Em certos chutes mais fortes, eu nem tentava segurar a bola porque eu sabia que ia doer. Então, eu a espalmava?, explicou. ?E quando eu caía no chão, nunca apoiava os dedos para me levantar. Sempre fazia isso com o punho fechado.? Foi dessa forma que Marcos se sagrou campeão do mundo com a seleção brasileira, em 2002. Por isso, ele tem certeza: ?Se eu não tivesse tido esses problemas, teria sido um goleiro muito melhor?. Marcos garantiu que, com a nova cirurgia, voltou a ter ?uma mão normal?. A operação foi para reconstruir os ligamentos do polegar e extrair uma casca de osso que se soltou em seu punho, resquício da primeira operação e de uma bolada sofrida num treino da seleção brasileira, em junho. Após a nova cirurgia, Marcos quase caiu em depressão. ?Ficar alguns dias em casa, parado, é legal. Mas, depois de um tempo, bate uma tristeza?, admitiu. Mesmo engessado, a saída foi, então, voltar a freqüentar o Centro de Treinamentos como se nada tivesse acontecido. ?Vinha só para bater papo. O ambiente de trabalho é legal porque a gente pára de pensar besteira.?